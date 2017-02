Conchita Martínez: "Va a ser una buena experiencia para Carreño empezar la eliminatoria"

La capitana del equipo español de Copa Davis, Conchita Martínez, cree que para Pablo Carreño será "una buena experiencia" tener que lidiar con el primer punto de la eliminatoria ante Croacia, un rival ante el que no quiere confiarse pese a sus numerosas ausencias porque "no es fácil" jugar a domicilio en la competición.

"Al final tienes que jugar todos los partidos, me parece bien el sorteo, va a ser una buena experiencia para Pablo empezar la eliminatoria. Ya tiene la experiencia de Rumanía aunque no fuese un partido con la eliminatoria viva pero seguro que le ayudará para estar bien ahora", explicó Conchita Martínez en declaraciones facilitadas por la RFET.

La oscense remarcó que España se va a centrar en lo suyo, "con todo el respeto para el equipo croata". "Queremos sacar lo mejor de nosotros mismos para intentar ganar. Nunca te puedes confiar porque jugar la Copa Davis no es fácil, hay nervios y tensión, además jugamos fuera, pueden pasar mil cosas", afirmó.

"Vamos con humildad pero con ganas de llevarnos la eliminatoria para casa. Hay muy buen ambiente en el equipo y se está trabajando duro para que todo salga bien", añadió al respecto la capitana del equipo español.

Por su parte, Pablo Carreño mostró su "orgullo" por abrir la eliminatoria. "Es casi como si debutara, espero hacerlo lo mejor posible, creo que estoy jugando bien y tengo confianza para sacar adelante el partido. Seguramente será difícil porque jugamos fuera de casa y es un partido a cinco sets contra el número uno croata", manifestó.

El asturiano no tenía ninguna preferencia para jugar el primer o el segundo punto. "Quería jugar y poder demostrar que puedo ganar partidos en Copa Davis, estoy contento de jugar el primero. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a la pista, al principio costó un poco pero el miércoles ya me encontré cómodo y creo que estamos preparados", recalcó.

El castellonense Roberto Bautista, que jugará el segundo punto del viernes frente a Ante Pavic, reiteró que pese a la ausencia de Rafa Nadal hay "un buen equipo para afrontar todos los partidos de esta eliminatoria".

"Tenemos confianza en que salga bien. Para nosotros, obviamente, es mejor que ellos no tengan a sus mejores jugadores, pero no quiere decir que la eliminatoria no vaya a tener dificultades, jugar fuera ya lo hace difícil, pero creo que llegamos preparados", comentó.

El número uno español reconoció que se encuentra "bien" y "contento" de haber sido elegido para una eliminatoria. "Eso significa que estoy haciendo las cosas bien y en buena forma, contento por cómo ha comenzado también la temporada para mí", subrayó.