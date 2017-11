Federer se mantiene invicto tras remontar a Cilic y Sock accede a semifinales

El tenista suizo Roger Federer se mantuvo invicto en las Nitto ATP Finals, la cita que reúne en Londres a los ocho mejores del año, después de batir este jueves en su último partido del Grupo Boris Becker al croata Marin Cilic por 6-7(5), 6-4, 6-1, mientras que el estadounidense Jack Sock se clasificó para semifinales tras derrotar al alemán Alexander Zverev.

La última jornada del grupo se abrió con un duelo intrascendente ya que el de Basilea estaba clasificado para semifinales y como primero y el balcánico estaba eliminado y no tenía opciones. Pese a no tener presión, Cilic no se pudo tomar la revancha de la final de Wimbledon y encajó su octava derrota en nueve partidos contra su rival.