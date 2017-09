Federer: "Tenía la sensación de que iba a perder"

El tenista suizo Roger Federer ha reconocido sus malas sensaciones durante el duelo ante Juan Martín del Potro, su verdugo en cuartos de final del US Open, y ha alabado al argentino por pelear "como un león" hasta ganar en cuatro sets.

"Tenía la sensación de que iba a perder. No es que tuviera una mentalidad pesimista, sino que sabía que no estaba en una situación segura. Estaba dependiendo demasiado de mi oponente y no me gusta esa sensación. No tuve esa sensación en Wimbledon ni en el Abierto de Australia", lamentó Federer ante la prensa.