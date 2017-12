El tenista suizo Federer arranca 2018 con victoria en la Copa Hopman ante el japonés Sugita

El tenista suizo Roger Federer inició este sábado su temporada 2018 con victoria en la Copa Hopman disputada en Perth (Australia) ganando al japonés Yuichi Sugita por 6-4 y 6-3, en su regreso a las pistas tras finalizar el curso pasado en las ATP Finals de Londres de noviembre.

"Este año me siento con mucho más ritmo. Llega el momento en el que tienes un punto de break o que tienes que sacar por primera vez y me siento normal. El año pasado no tenía la misma seguridad y esperaba que todo saliese bien", comentó en declaraciones recogidas por la organización.