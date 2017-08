Ferrero planea seguir trabajando con Zverev al menos hasta final de temporada

El ex tenista español Juan Carlos Ferrero espera poder seguir trabajando junto al equipo del alemán Alexander Zverev, una de las nuevas joyas del tenis mundial y que derrotó en la final de Montreal al suizo Roger Federer, al menos hasta el final de la temporada.

"Los planes inmediatos pasan por acompañarle en el US Open. Pasaré unos días en casa durante el torneo de Cincinnati, pero la idea que tenemos es seguir juntos hasta el final de la temporada", dijo Ferrero en declaraciones al web de la ATP.

El comienzo del trabajo entre ambos no ha podido haber comenzado mejor, ya que Zverev ganó consecutivamente los títulos en Washington y el domingo pasado en el Masters 1000 de Montreal.

Ferrero no estará junto a Zverev esta semana en Cincinnati, pero volverá a acompañar al joven alemán en el Abierto de Estados Unidos a partir de finales de agosto.

"Por supuesto que no me esperaba empezar con dos títulos. Si tengo que decir la verdad, viéndole entrenar los diez días que estuvimos en Tampa previos a Washington me sorprendió las ganas que tiene de mejorar y de trabajar para ser uno de los mejores", comentó.