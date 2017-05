Garbiñe Muguruza remonta a Kontaveit con carácter y se mete en la tercera ronda de Roland Garros

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se metió con mucho sufrimiento en la tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar con carácter para imponerse este miércoles a la estonia Anett Kontaveit en tres sets por 6-7(4), 6-4, 6-2.

"Había perdido con ella, está jugando muy bien y he tenido que usar mi experiencia, saber que no sería fácil ganar y aguantar. He pensado que si me tenía que eliminar tenía que ser dándolo todo. Creo que esta victoria me va a ayudar porque juega bien y ha sido una revancha", señaló Muguruza tras el partido a 'Eurosport'.