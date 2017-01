Muguruza apabulla a Cirstea y se enfrentará a Vandeweghe, verdugo de Kerber

La tenista española Garbiñe Muguruza ha alcanzado los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar este domingo a la rumana Sorana Cirstea en dos sets (6-2, 6-3), y buscará las semifinales ante la estadounidense Coco Vandeweghe, que dio la sorpresa al eliminar a la número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber (6-2, 6-3).

La número siete del mundo no encontró excesivos problemas en su enfrentamiento con la número 78 del ranking WTA, ante la que no cedió su saque -salvó las tres bolas de 'break' a las que se enfrentó- y ante la que exhibió un 86% de acierto con el primer servicio y sólo nueve errores no forzados para cerrar el duelo en poco más de una hora de juego.

Una rotura en el tercer juego del set inaugural abrió el camino para la hispano-venezolana, que volvió a quebrar el servicio de su rival en el quinto, suficiente para adjudicarse el primer parcial del partido en Melbourne.

En el segundo juego de la segunda manga, Muguruza afrontó su primer punto de quiebre en contra, salvado sin problemas, y a continuación firmó un nuevo 'break' que le encaminó hacia el triunfo. No tuvo compasión de la rumana y en el noveno juego cerró el choque con otra rotura.

Ahora, la española se enfrentará a la estadounidense Coco Vandeweghe, número 35 del ranking WTA, que sorprendió al eliminar con relativa facilitad a la número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber (6-2, 6-3).

La norteamericana, de 25 años, materializó la tercera bola de rotura de la que dispuso para romper a la germana en el sexto juego, y puso fin al set inaugural con un nuevo quiebre. A pesar de su pérdida de servicio al inicio de la segunda manga, Vandeweghe firmó otros dos 'breaks' y logró el pase en una hora y diez minutos.

Muguruza y Vandeweghe se han visto las caras tres veces en el circuito, con balance favorable para la norteamericana, que ha logrado dos victorias. Sin embargo, en el último precedente, en segunda ronda del torneo de Cincinnati, se impuso la española (7-6(4), 6-2).

--RESULTADOS.

-Octavos de final.

Coco Vandeweghe (USA) a Angelique Kerber (ALE/N.1) 6-2, 6-3.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.7) a Sorana Cirstea (RUM) 6-2, 6-3.

Venus Williams (USA/N.13) a Mona Barthel (ALE) 6-3, 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) a Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) 6-3, 6-3.