Muguruza cae ante Mladenovic y no revalidará su título en Roland Garros

La tenista española Garbiñe Muguruza ha sucumbido este domingo ante el buen hacer de la tenista francesa Kristina Mladenovic (6-1, 1-6, 6-3) y ha quedado eliminada en octavos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por lo que no podrá revalidar el título sobre la tierra batida de París que ganó el pasado año 2016.

Mladenovic no dio opciones a la número cinco del mundo y, por quinta vez esta temporada, logró doblegar a una tenista del 'Top 5' en partido oficial. La hispano-venezolana, que no se encontró cómoda durante el partido y terminó desquitándose con su raqueta, se quedará fuera de la pelea por su segundo 'grande' parisino, que ya consiguió en 2016. Muguruza se mostró muy errática en su servicio y cometió varios errores no forzados que le complicaron el pase.