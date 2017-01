Muguruza: "Mi aductor se encuentra bien, espero que no me moleste"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que se encuentra recuperada de sus problemas en el aductor, que le obligaron a retirarse del torneo de Brisbane (Australia), y espera que "no" le "moleste" en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que comienza este lunes con su enfrentamiento ante la neozelandesa Marina Erakovic.

"Mi aductor se encuentra bien. Es una lesión que se ha alargado un poco más de lo esperado. Por suerte he tenido tiempo para recuperarme. De hecho todavía sigo recuperándome aquí en Melbourne así que espero que no me moleste para nada", declaró en una entrevista a uno de sus patrocinadores, BBVA.

A pesar de ello, la hispano-venezolana se mostró contenta con su participación en el torneo oceánico. "La verdad es que Brisbane fue muy bueno. Fueron partidos durísimos, cosa que me hace feliz porque sé que me va ayudar si no es para ahora para un futuro. De momento me encuentro bien y espero que me ayuden", explicó.

Además, la vigente campeona de Roland Garros aseguró que su tobillo se encuentra en buen estado. "La pretemporada ha sido bastante buena, me ha gustado mucho. He entrenado muy fuerte, me he preparado lo mejor que he podido. Por suerte mi tobillo está bien, hemos hecho una gran recuperación como fisioterapeuta así que de momento todo buenas noticias", indicó.

"He trabajado en muchas cosas, he trabajado mentalmente que también es muy importante porque el año es muy largo y los partidos son muy difíciles. Físicamente también, ya que es un momento importante para trabajar físicamente porque tienes un mes y medio. Así que espero poder dar lo mejor de mí y que todo lo que he trabajado se pueda ver", continuó.

Sobre el torneo que comienza este lunes, Muguruza reconoció que es uno de sus favoritos. "Australia me encanta. El Australian Open es para muchos jugadores el torneo favorito porque es enorme, el tiempo es espectacular, es todo el verano de tenis y siempre tienen cosas nuevas. Así que me alegra mucho poder volver a estar aquí", subrayó.

"Australia siempre me recuerda que fue el primer 'Grand Slam' en el que gane un partido en el cuadro final. Fue un partido terrible que duró cerca de cuatro horas, un drama de partido, pero me llevé la victoria. Y desde entonces siempre que vengo aquí me acuerdo de ese sufrimiento y me pone feliz", concluyó.