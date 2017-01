Muguruza: "Estoy más calmada, estoy logrando marcar distancia de todas las emociones"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que se encuentra "más calmada" y está consiguiendo contener más "las emociones" durante el juego, lo que le ha permitido este viernes imponerse a la letona Anastasija Sevastova (6-4, 6-2) y avanzar a octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Estoy más calmada, estoy logrando marcar distancia de todas las emociones que vas pasando en un partido. No enfadarme, analizar menos e ir a por el siguiente punto, manteniendo mensajes positivos siempre por que si tengo negatividad no va a ir bien... Cosas simples", declaró en rueda de prensa tras el duelo.

En este sentido, la hispano-venezolana confesó que pasó por apuros durante su enfrentamiento con la letona. "Era un partido importante porque recuerdo muy claramente mi último partido en el US Open, pensé que no podía volver a pasar lo mismo. Que tenía que afrontarlo más preparada, más concentrada. Sufrí en los dos primeros juegos, fallé un par de golpes que no debía, pero conseguí mantener la compostura, le di la vuelta y al final estaba jugando muy bien", explicó.

Por otra parte, valoró positivamente su primera semana en Melbourne. "De esta semana saco cosas positivas. Estoy orgullosa de lo que he hecho en la pista, tratando de estar positiva, así que espero poder seguir así. La verdad es que trato de no analizar tanto y simplificar", manifestó.

Por último, sobre su partido de octavos ante la rumana Sorana Cirstea, número 78 del mundo y con la que se verá las caras por primera vez en el circuito, se mostró cauta. "No le conozco mucho. Ha estado lesionada un tiempo, pero ha ganado a buenas jugadoras como Carla (Suárez), así que debe estar jugando bien. Sé que juega muy agresivo, así que va a ser otro partido duro", concluyó.