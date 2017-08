Muguruza: "Me enteré del atentado en el descanso y me he quedado en shock"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que se quedó en "shock" y "muy triste" cuando se enteró del ataque terrorista que aconteció este jueves en Barcelona, mientras disputaba la tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), en la que se impuso a la estadounidense Madison Keys (6-4, 3-6, 7-6(3)).

"Me enteré de lo que pasó en la interrupción. Me he quedado en shock. Te llega mucho más cuando te toca cerca. Conozco esa zona tan bien... Es muy triste", dijo Muguruza en rueda de prensa después del partido.