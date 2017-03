Muguruza remonta a Day y buscará los cuartos ante Svitolina

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó con trabajo su partido de tercera ronda en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), de categoría Premier Mandatory y que se disputa sobre pista dura, tras remontar a la estadounidense Kayla Day e imponerse por 3-6, 7-5, 6-2.

La de Caracas se encontró con muchos problemas para deshacerse de su joven rival, de 17 años y exnúmero uno del mundo júnior, que la obligó al máximo en un encuentro donde finalmente la experiencia y temple de la número siete del mundo fue clave.

Day, 175 del ranking, campeona del último US Open júnior e invitada por los organizadores, se mostró arrolladora en el primer parcial, donde apenas dio opciones a la actual campeona de Roland Garros, que no tuvo un comienzo demasiado acertado y no pudo levantar una desventaja de 5-1 para ya verse forzada a remontar para estar en octavos.

La americana continuó jugando a buen nivel y poniendo en problemas a una Muguruza que sacó adelante un momento más que complicado en el quinto juego del segundo parcial, cuando levantó un peligroso 0-40. Posteriormente, con 5-5, salvó otras dos bolas de 'break' y luego no perdonó los nervios de su rival para evitar la 'muerte súbita' aprovechando su única oportunidad al resto de todo el parcial.

Esto le hizo mucho daño a Day y afianzó a la hispano-venezolana que por fin pudo mandar en el partido con una rotura temprana que le puso 3-0 arriba. La joven estadounidense no se pudo volver a meter en el partido y dejó a la de Caracas vía libre hacia octavos, donde tendrá un duro escollo con la entonada Elina Svitolina, que ha ganado sus últimos 15 partidos.

--RESULTADOS.

-Tercera ronda.

Dominika Cibulkova (SVK/N.5) a Kristyna Pliskova (CZE) 2-6, 7-6(5), 7-6(4).

Elina Svitolina (UKR/N.10) a Daria Gavrilova (AUS/N.24) 6-2, 6-1.

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) a Roberta Vinci (ITA/N.26) 6-2, 2-6, 6-1.

Timea Bacsinszky (SUI/N.15) a Kiki Bertens (HOL/N.18) 6-3, 5-7, 7-6(8).

Caroline Garcia (FRA/N.21) a Johanna Konta (GBR/N.11) 3-6, 6-3, 7-6(1).

Karolina Pliskova (CZE/N.3) a Irina Begu (RUM/N.29) 6-4, 7-6(2).

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.19) a Barbora Strycova (CZE/N.17) 6-3, 6-2.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.7) a Kayla Day (USA) 3-6, 7-5, 6-2.