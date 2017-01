Muguruza: "He trabajado muy duro todo un mes y estaba preparada para jugar"

La tenista española Garbiñe Muguruza, que ha abierto el año con "una batalla" sobre la australiana Samantha Stosur en Brisbane, ha explicado que se mostró "muy consistente mentalmente todo el partido", fruto de haber "trabajado muy duro todo un mes" para preparar la nueva temporada.

"Fue una batalla. Cuando supe que jugaba con ella en primera ronda sabía que tenía un partido realmente duro. Creo que ella jugó muy bien, sacó como una bestia, pero mi espíritu de lucha estuvo al máximo nivel hoy. Me dije 'voy a dar todo lo que tengo hoy en la pista' y nos llevó dos horas y 45 minutos de batalla hasta el final", valoró Muguruza tras su victoria.

La de Caracas se sintió "muy consistente mentalmente todo el partido". "N me dejé ir. No me frustré. Fue un partido muy tenso, así que estoy contenta con eso. Me mantuve en el partido sin dejar que mi espíritu positivo se viniera abajo, diciéndome que me mantuviese luchando y que llegarían mis oportunidades", relató.

Además, la cuarta cabeza de serie reconoció que le pareció "raro" no sentirse "nerviosa" en el incierto tercer set. "He trabajado muy duro todo un mes y estaba preparada para jugar. Y jugar con Sam iba a ser un buen test de cómo estaba mi nivel", añadió.