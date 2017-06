Murray y Wawrinka alcanzan los octavos de final de Roland Garros

El tenista británico Andy Murray superó (7-6(8), 7-5, 6-0) este sábado al argentino Juan Martín del Potro en la tercera del torneo de Roland Garros, segundo 'grande' del año, mientras que el suizo Stan Wawrinka hizo lo propio con el italiano Fabio Fognini (7-6(2) 6-0 y 6-2).

El número uno del mundo cuajó una gran actuación en la que llevó siempre la delantera, mientras que el argentino no estuvo a la altura, y no pudo recrear la magia que ambos tenistas produjeron el año pasado en el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El escocés había ganado en seis ocasiones antes de esta al argentino, que, no obstante, había logrado la victoria en el último partido que tuvo a ambos como protagonistas.