Murray no jugará en Brisbane por problemas en su cadera

Reuters/EP

El tenista escocés Andy Murray ha confirmado que no participará en el torneo de Brisbane (Australia), donde tenía previsto debutar este jueves ante el estadounidense Ryan Harrison, por problemas en su cadera y sigue, de esta forma, sin poder jugar en competición oficial, algo que no ocurre desde el pasado julio en Wimbledon.

"Estoy muy decepcionado de no poder continuar en Brisbane. Me recomendaron tratar a fondo mi cadera. Hice todo lo que se me pidió en la rehabilitación y trabajé muy duro para intentar competir en la cancha", confirmó en una publicación a través de Instagram.

El escocés se mostró frustrado por sus problemas de cadera. "He jugado sets de práctica aquí en Brisbane con algunos de los mejores jugadores, desafortunadamente esto no ha funcionado aún para llevarme al nivel que me gustaría, así que tengo que volver a evaluar mis opciones. Continuar con la rehabilitación es una opción y le daré a mi cadera más tiempo para recuperarse", añadió.

Además, no descartó pasar por el quirófano. "La cirugía también es una opción, pero las posibilidades de un resultado exitoso no son tan altas como me gustaría, lo que ha hecho que esta sea mi opción secundaria. Es algo que quizás tenga que considerar, pero esperemos que no", señaló.

El británico estudia todas las opciones posibles. "Me quedaré en Australia durante los próximos días para ver si mi cadera se calma un poco y el fin de semana decidiré si quedarme aquí o volar a casa para evaluar lo que hago a continuación", agregó.

Murray no juega un partido de competición desde el mes de julio, desde la derrota en los cuartos de final de Wimbledon. El británico asistió recientemente a un torneo de exhibición en Abu Dhabi y su participación en el Abierto de Australia aún está en el aire.

El director del torneo de Brisbane, Cameron Pearson, le deseó una pronta recuperación. "Estoy realmente decepcionado por Andy, ya que sé lo mucho que estaba deseando comenzar su temporada en Brisbane. Le deseo todo lo mejor para estar listo para jugar el Abierto de Australia", indicó.