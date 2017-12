El Mutua Madrid Open y la Ciudad de la Raqueta recogen juguetes para los niños hospitalizados

El Mutua Madrid Open ha recogido este sábado en la Ciudad de la Raqueta juguetes para los niños que pasarán las fiestas navideñas ingresados en el Hospital del Niño Jesús, a través de la acción benéfica 'Un Juego, Un Juguete'.

Todos los niños y adultos que participaron llevando juguetes, pudieron jugar con el ex número 7 del mundo y director del Mutua Madrid Open Sub 16 Alberto Berasategui y recibir sus consejos. Además, Gonzalo Corrales, ex jugador y director de AGM, también colaboró con la acción 'Un Juego, Un Juguete', al igual que hizo en las pasadas ediciones.