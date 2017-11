Nadal se retira de Londres por problemas en la rodilla tras caer ante Goffin y Carreño ocupa su lugar

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha caído en su estreno en las ATP Finals, la cita que reúne en el O2 de Londres a los ocho mejores del año, ante el belga David Goffin (7-6(5), 6-7(4), 6-4), y ha confirmado su retirada del torneo tras resentirse de sus problemas en la rodilla, por lo que dejará su sitio al primer reserva, su compatriota Pablo Carreño.

El austriaco no se descompuso y mantuvo el equilibrio en el segundo set, donde Dimitrov no tuvo regularidad y acumuló demasiados errores no forzados con su revés a una mano. Pese a esto, tuvo una gran opción con 5-5, pero su rival levantó el peligroso 30-40 para asegurarse una 'muerte súbita' que no se produjo porque al búlgaro le entraron los nervios y entregó de forma fatal por primera vez en todo el partido su saque.