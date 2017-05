Nadal: "Roland Garros es el lugar más importante de mi carrera"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, es el escenario "más importante" de su carrera, y ha afirmado que este año, tras su retirada por lesión de la pasada edición, llega optimista, sobre todo tras "mejorar" su 'drive'.

El balear destacó que llega a la cita francesa tras haber jugado "bien" en este inicio de temporada. "No he tenido aspectos malos en el juego, he jugado bien desde todas las posiciones. Creo que con el 'drive' he estado bien, cosa que en el 2015 me costó y en 2016 cuando empezaba a estar otra vez con el 'drive' me pasó lo de la muñeca. Creo que esto es la base, el 'drive' ha vuelto a mejorar y el resto del juego está funcionando bien", señaló.