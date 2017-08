Nadal: "Volver al número uno significa que se ha mantenido la ilusión"

El tenista español Rafa Nadal ha explicado que volver al número uno mundial "significa que se ha mantenido la ilusión" tanto en él como en el resto de su equipo, añadiendo que es especial retornar a la cima sobre todo por las "lesiones y momentos un poquito menos buenos" que ha atravesado durante los tres últimos años.

El balear añadió que "volver a esta posición significa que se ha mantenido la ilusión y la pasión" por su profesión. "No solo la he mantenido yo, también todo mi equipo, sin ellos todo sería casi imposible. Me siento feliz y agradecido", reconoció.