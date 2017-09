Nadal acelera ante Dolgopolov y vuelve a los cuartos del US Open

El tenista español Rafa Nadal apenas tuvo problemas para clasificarse para los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras derrotar este lunes al ucraniano Alexandr Dolgopolov en tres sets por 6-2, 6-4, 6-1.

El balear aparcó por un día algunas de las dudas que había dejado en sus tres choques anteriores, sobre todo en los dos últimos, y aceleró para situarse entre los ocho mejores del 'grande' neoyorquino, algo que no lograba desde el año 2013 cuando conquistó el torneo por segunda ocasión en su carrera.

Jugando de nuevo por la tarde y bajo el sol reinante en la Arthur Ashe, el número uno del mundo no invirtió ni siquiera dos horas para deshacerse de un Dolgopolov, siempre imprevisible, capaz de lo mejor y de lo peor, y que ya había ganado en dos ocasiones en su carrera al español.

Pero Nadal no dio excesivo margen al ucraniano y le desarboló ofreciendo cierta mejoría en su tenis, reduciendo sus errores no forzados a sus niveles más habituales con sólo 11. El 'drive' funcionó mejor que anteriormente y el resto lo hizo la solidez al servicio y los errores no forzados de su oponente, que sólo plantó cara en el segundo parcial.