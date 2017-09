Nadal: "Cada día que pasa estoy jugando un poco mejor"

El tenista español Rafa Nadal consideró "un gran resultado" clasificarse este lunes para los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos y reconoció que cada día que pasa está jugando "un poco mejor".

"Estar en cuartos es un gran resultado para mí. He jugado muy sólido. No he cometido muchos errores y Alexandr es muy impredecible y ha combinado muchos golpes buenos con errores por lo que he tratado de mantenerme concentrado", señaló Nadal en declaraciones recogidas por la web de la ATP.