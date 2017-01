Nadal: "Es menos difícil regresar si tienes tiempo para entrenar"

El tenista español Rafa Nadal recalcó que se encontró "genial" y que jugó "un partido sólido" en su victorioso estreno ante el alemán Florian Mayer en el Abierto de Australia, admitiendo que después de una lesión "es menos difícil" volver a ser competitivo "si tienes tiempo para entrenar".

"Me encontré genial. Creo que jugué un partido sólido y sentí el apoyo de la gente, que es muy especial. Estoy feliz por la forma en la que jugué. Tuve buenas semanas de entrenamientos y nunca es fácil en la primera ronda y menos ante un rival que no juega de un modo convencional. Jugué bien todos los puntos claves y eso es muy importante para mí", señaló Nadal en rueda de prensa.

El manacorí desconoce si este buen triunfo en "el inicio perfecto". "No pienso en eso. Hice muchos ganadores y eso es algo positivo para mí. Si ganas tienes las oportunidad de mejorar un poco y eso es lo que necesito", advirtió.

Y es que el balear cree que "cuando estás fuera un tiempo, necesitas recuperar todos los automatismos que hacen que juegues más sencillo, pero al mismo tiempo es menos difícil regresar si tienes tiempo para entrenar antes".

"Cuando tienes lesiones en la mitad de la temporada, es mucho más duro. Cuando empieza una nueva temporada para todos, es un poco duro, pero todos empiezan de cero de nuevo y si en ese periodo has entrenado bien, no tienes una gran desventaja", añadió al respecto.

Nadal recordó que "lo más importante" de que ganase todos sus servicios fue que lo hizo porque jugó "bien desde el fondo". "No soy un jugador que gane los servicios porque haga 'aces' o gane puntos 'gratis'", se sinceró.

Por otro lado, reconoció que "es mucho mejor ser el número uno del mundo que el nueve". "Pero voy a luchar por ser de nuevo mejor. Siento que si juego bien y estoy sano, puedo ser mucho mejor", subrayó, dejando claro que no suele pensar "mucho" sobre lo que le ha "pasado" o le "podría pasar".

"Soy feliz con lo que me ha pasado, soy una persona con suerte. A mi alrededor tengo una gran familia, muchos amigos y una carrera en el tenis mejor de lo que habría soñado. Sin lesiones, quizás sería una carrera mejor, quizás no. Espero seguir jugando algunos años más. No soy una persona que esté pensando en lo que ha conseguido y lo que no, intento disfrutar el momento, lo importante es lo que puede llegar", sentenció.