Nadal: "Es imposible tener estos resultados sin jugar bien"

El tenista español Rafa Nadal remarcó que es "imposible" meterse en los octavos de final de un torneo como el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, "sin jugar bien", un motivo que le anima para los próximos partidos y que espera mantener ante el argentino Diego Schwartzman, que está jugando "a un nivel muy alto".

El manacorí advirtió que desconocía como "iba a estar en dos semanas" cuando llegó a Melbourne para preparar esta cita. "Sólo intento ir día a día. Necesitaba horas de pista, de entrenamiento, de jugar sets con jugadores diferentes y es lo que hice. Creo que hice una buena preparación y me noto jugando bien. Estoy en cuarta ronda y es porque estoy haciendo las cosas bien, veremos lo lejos que puedo llegar", comentó.

El número uno del mundo jugó en el primer partido nocturno y evitó algo el calor asfixiante de estos días. "Creo que no este seguro en ocasiones y no está bien ver a los jugadores sufriendo demasiado en la pista, pero hay una cosa positiva, sólo una, y es que no había humedad y eso marca una gran diferencia", indicó.