Nadal: "Ser número uno después de todo lo que he pasado es algo increíble"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que volver al número uno después "de todas las cosas" que ha pasado "estos últimos dos años es algo increíble", además de afirmar que en su encuentro contra el australiano Nick Kyrgios (6-2, 7-5) jugó "un partido terrible".

"Ser número uno después de todas las cosas que he estado pasando en los últimos dos años es algo increíble, así que para mí es un logro increíble volver a esa posición", apuntó el manacorí en la rueda de prensa después del partido ante Kyrgios.

El zurdo calificó el encuentro como "difícil", aunque jugó de una forma "muy pobre". "Si no juego bien no puedo ganar contra un jugador como Kyrgios. Comencé bien el partido y luego jugué un juego muy malo en el segundo set, cuando me rompió. Jugué algunos puntos buenos, él cometió algunos errores y pude volver al partido. Y después jugué un partido terrible. Fue un mal partido para mí", subrayó el tenista de 31 años.