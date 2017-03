Nadal: "No me sorprendieron las declaraciones de Toni, simplemente no lo sabía"

El tenista español Rafael Nadal ha declarado que no le resultaron sorprendentes las declaraciones de su tío y entrenador, Toni Nadal, quien avanzó que dejaría de ser su entrenador la próxima temporada para dedicarse a la formación de jóvenes talentos en la Academia en Manacor, según informaciones que el propio Toni ya se encargó de matizar.

"Las declaraciones de Toni Nadal no me sorprendieron, simplemente es que no lo sabía en aquel momento. Pero luego lo entiendes, uno lleva muchos años por el circuito y se ha perdido cosas muy importantes de sus hijos y necesita estar más cerca de su familia. Le estoy muy agradecido", reconoció Nadal en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Dado el revuelo que provocó su supuesta renuncia, Toni Nadal tuvo que matizar sus palabras para desmentir que vaya a dejar de entrenar a Rafa y que su poder para la toma de decisiones dentro del equipo se haya diluido con el paso de los años, dada la llegada de Moyá y la buena relación que mantiene con el tenista de Manacor.

"Moyá es una persona a la que conozco de toda la vida. Ha llegado con mucha ilusión y con ideas de trabajar algunas cosas específicas. Todo va por muy buen camino", estimó.

Por otro lado, Nadal se mostró satisfecho con su estado físico, aunque insinuó que "nunca se sabe" en qué condiciones llegará al torneo de Miami. "De momento, estoy bien, entrenando. Espero estar listo para el torneo de Miami. Nunca se sabe cómo se llega a un torneo, en Miami siempre he jugado bastante bien pero he perdido cuatro finales. Si yo estoy en la final, firmo estar con Roger Federer", apuntó.

La vuelta a la final de un Grand Slam como fue la del Abierto de Australia fue una buena prueba para corroborar que Nadal se encuentra en buena forma, ya que "fue una inyección de moral" para él. Además, razonó que "con 30 años no va a haber ningún cambio drástico" en su juego y que tratará más de "mejorar" que de "aprender".