Nadal: "Estoy feliz de estar en tercera ronda después de estar un tiempo sin competir"

El tenista español Rafa Nadal se mostró "feliz" por su sumar "una victoria importante" en su segundo partido en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y principalmente por estar ya en la tercera ronda "después de estar un tiempo sin competir" "Fue una victoria importante para mí porque Mayer es siempre un rival muy duro. Estoy feliz de estar aquí en la tercera ronda después de un tiempo sin competir", expresó Nadal en la pista tras su victoria en tres sets.

Por otro lado, preguntado por el comité de jugadores que podría estar cogiendo más fuerza ante la ATP o la ITF, Nadal indicó que lo dejó en su momento "por razones personales" y porque no se sentía "cómodo". "No quiero hablar mucho de esto, pero es bueno que los jugadores hablen entre ellos sobre lo que queremos y lo que no, no sobre unión o no unión. Sólo hablar sobre las cosas que están bien en el circuito y las que pueden ser mejores, eso es todo", zanjó.