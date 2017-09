Del Potro: "Para jugar contra Nadal uno tiene que estar de diez en todos los aspectos, y no lo estuve"

El tenista argentino Juan Martín del Potro ha asegurado que para jugar contra el español Rafa Nadal, que le derrotó en semifinales del US Open (4-6, 6-0, 6-3, 6-2), cualquier jugador tiene que estar de "10 puntos" y que él no lo ha estado, y ha alabado la capacidad del balear de "leer el juego" como nadie.

"Para jugar contra Rafa uno tiene que estar de 10 puntos en todos los aspectos y yo claramente no lo estaba. Él hizo notar mi debilidad por el nivel que tuvo. Él era consciente de cómo me encontraba antes del partido y además de jugarme muy inteligente, físicamente me pasó por encima", declaró en rueda de prensa.