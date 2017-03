Robredo cae en primera ronda de Indian Wells

El tenista español Tommy Robredo cayó este jueves a las primeras de cambio en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, al ceder en dos sets (6-1, 7-5) ante el joven ruso Karen Khachanov en la primera ronda de la cita californiana.

Como le ocurriera hace dos semanas en Río de Janeiro, el jugador catalán no pudo pasar del debut en su tercer torneo ATP esta temporada. Robredo se complicó la vida en un primer set en el que no comenzó con buen pie, en el primer turno matinal de la pista central, y no aprovechó la opción de forzar el tercer set.

Robredo se vio con un 4-0 en contra que no supo voltear en la primera manga. En el segundo parcial fue con todo el español para romper y comenzar con ventaja, gozando de otras dos bolas de 'break' en el siguiente saque rival e incluso de una bola de set al resto que no aprovechó.

Khachanov, de 20 años, salvó su mal momento y castigó al español a continuación por partida doble para cerrar su victoria con dos 'breaks' seguidos. El ruso será el primer rival, en segunda ronda, del belga David Goffin, undécimo cabeza de serie.

