Serena Williams: "Venus es mi inspiración, sin ella no hubiese conseguido 23 'Grand Slam'"

La estadounidense Serena Williams, que este sábado se proclamó campeonato del Abierto de Australia, aseguró que su hermana Venus, a la que ganó en la final (6-4, 6-4), es su "inspiración", además de uno de los motivos por los que ha conseguido sumar 23 'Grand Slam' y todos los éxitos que la han llevado a hacer historia en el tenis.

"Ella es mi inspiración, es la única razón por la que estoy aquí hoy y la única razón por la que las hermanas Williams existen. Ella es una persona asombrosa. No hay forma de que hubiese conseguido 23 'Grand Slam' sin ella. No hay manera de que estuviese en el número uno sin ella, no hay manera de que tenga algo sin ella", afirmó la menor de las hermanas Williams.

Además, la tenista norteamericana le agradeció a su hermana el que fuese una inspiración para ella, por invitarle a esforzarse y a "trabajar duro". Además, añadió que cada vez que veía ganar a Venus pensaba que ella tenía que "ganar también".

"Gracias Venus por inspirarme para ser la mejor jugadora que podría ser y por inspirarme a trabajar duro. Cada vez que ganaste esta semana, pensé 'tengo que ganar también'", concluyó Serena, que el lunes volverá a liderar el ranking WTA.

VENUS WILLIAMS: "TU VICTORIA HA SIDO SIEMPRE MI VICTORIA"

La mayor de las hermanas Williams, Venus, felicitó a su hermana por su victoria y por conseguir su vigésimo tercer 'grande', y afirmó que las victorias de Serena han sido siempre sus victorias.

"Felicidades Serena por conseguir el número 23. En algunos de ellos he estado allí contigo, en otros me he enfrentando contra ti. Tu victoria ha sido siempre mi victoria. Todas la veces que no puede estar ahí, que no conseguí llegar, tú estabas ahí. Estoy enormemente orgullosa. Tú eres mi mundo", afirmó.