Venus Williams: "Cuando juego contra Serena lo hago ante la mejor competidora de este deporte"

La tenista estadounidense Venus Williams se mostró feliz por volver a una final de un 'Grand Slam', donde se medirá a su "superincreíble" hermana Serena, "la mejor competidora de este deporte" y ante la que espera conquistar un título como premio a todo su trabajo.

"Cuando juego contra ella, pienso que lo hago ante la mejor competidora de este deporte", aseveró Venus Williams en rueda de prensa tras clasificarse para la final del Abierto de Australia.

De todos modos, la mayor de las hermanas recalcó que puede "competir contra cualquier probabilidad". "No importa el qué, salgo y compito. No será un partido fácil, tienes que controlarte, esperar que puedas encerrar a tu rival en una caja, y esta rival es tu hermana y ella es superincreíble. Es algo maravilloso", admitió.

La americana subrayó que su "principal objetivo" será el intentar "ejecutar" su mejor tenis como ha tenido que "hacer desde la primera ronda" y no escondió que después de todo lo que ha pasado "sería maravilloso ganar" el título.

"Me lo he tenido que ganar, no me lo han regalado", recalcó la campeona de siete 'grandes', que tuvo que superar el 'Síndrome de Sjogren', una enfermedad que causa fatiga y dolor en las articulaciones y que le hizo caer más allá del 'top 100' en el ranking WTA.