El entrenador de Albert Ramos asegura que el barcelonés "siente una necesidad diaria de ser mejor tenista"

José María Díaz, entrenador del español Albert Ramos, cree que el catalán, con el que lleva desde los 18 años, "siempre tiene una necesidad diaria de ser mejor tenis", y tiene claro que "nada le sorprendería" de su pupilo en este 2018 si se mantiene físicamente a su mejor nivel.

"Independientemente de los partidos que gane, siempre tiene una necesidad diaria de ser mejor tenista. Todavía no le llega el momento de conformarse y esto es lo que me entusiasma. Da igual el número que esté, quiere mejorar cosas como si tuviera 15 ó 16 años, no le afecta el cansancio de los años. No quiere ser un número si no cada día mejor", expresa Díaz en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa del 23 del mundo.