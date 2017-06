El tenista español Rafael Nadal, segundo clasificado en el ránking ATP tras conquistar este domingo su décimo Roland Garros ante el suizo Stan Wawrinka, iniciará su asalto al número 1 del mundo en la nueva temporada de hierba que dio comienzo esta semana y en la que regresará el otro gran dominador de momento del año, el suizo Roger Federer, que se saltó la gira de tierra batida.

La ventaja para el ganador de quince 'Grand Slams' es que su lesión del año pasado le permite no tener que defender puntos, todo lo contrario que el de Dunblane que debe defender muchos no sólo por su victoria en el All England Tennis sino en el torneo de antesala, el de Queens', precisamente el elegido por Nadal para preparar el tercer 'grande'.