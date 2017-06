El austriaco, con 1-0 en el segundo, volvió a tener dos bolas de break que no aprovechó, y eso se paga mentalmente ante Nadal . Y más cuando él sí te las gana y te rompe el saque. Más errores no forzados, más gestos de no estar cómodo a su gente en la grada. El español se puso a mover al austriaco de un lado a otro y dominó el partido a su antojo. Thiem se centró en su servicio, pero Nadal también. El segundo set lo ganó 6-4 con un juego en blanco con su saque. La final ya solo estaba a un set. El sol se escondía y Nadal parecía con prisa para acabar cuanto antes el duelo. Y a Thiem se le veía con ganas de desaparecer.