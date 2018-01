El técnico de Serena Williams tiene claro que volverá al tenis "para ganar Grand Slams"

Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, aseguró que "algunos problemas médicos" sufridos por la tenista estadounidense tras dar a la luz fueron los causantes de su ausencia en el Abierto de Australia porque se perdió "dos meses de preparación", pero recalcó que volverá pronto y que lo hará "para ganar Grand Slams".

"Esperábamos que Serena estuviera aquí y ella realmente quería estar. Tuvo a su bebé en septiembre, pero tuvo algunos problemas médicos, tuvo una cesárea, lo que para una deportista es difícil, y tras un coágulo de sangre tuvo que estar en el hospital por un tiempo prolongado. Tuvo tantos problemas que le obligaron a perderse al menos dos meses de preparación y no estaba lista", expresó Mouratoglou a 'Eurosport', cadena para la que es uno de los expertos que comenta el Abierto de Australia.

El técnico apuntó que su pupila "está trabajando muy duro" para volver cuanto antes y se mostró optimista de que esté "lista para Indian Wells y Miami". "Si Serena vuelve al tenis es para ganar 'Grand Slams'. No estoy diciendo que lo hará, pero sí que su objetivo. Para alguien como ella que ha ganado 23 'grandes', quiere batir el récord, y tiene sentido que lo intente y lo haga", comentó.

"Creo que con su carrera, necesita volver, estar lista y poder jugar su estilo de juego. No tiene sentido que regrese demasiado pronto porque si no estás listo, puedes hacerte daño. Volverá cuando esté preparada", añadió, subrayando que la exnúmero uno del mundo es actualmente "la mujer más feliz del planeta", pero que todavía tiene "espíritu competitivo" y que siente que "no ha terminado con el tenis".