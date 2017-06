Sonsoles Ónega, ganadora del Premio de Novela Fernando Lara 2017

En palabras de la autora: “Gracias a la Fundación José Manuel Lara, a la Fundación Axa y al Grupo Planeta y gracias al jurado porque con su mirada y su veredicto han decidido que la historia de Carmen, la protagonista de esta novela, merecía ser contada. Para mí esta historia fue un enorme regalo, un regalo con mayúsculas, el regalo que me hicieron las hijas de Carmen el día que las visité y me contaron la historia de amor de su madre con un hombre llamado Federico Escofet. Yo salí de aquella casa realmente conmovida sabiendo que aquella historia merecía ser contada. Es verdad que me faltaban muchas piezas, que no tenía todos los datos. Pero descubrí que Federico Escofet era un hombre público, un hombre con galones en la segunda República, alguien que tenía como biógrafo a Xavier Febrés, quien me legó cuatro folios con las confesiones íntimas que Escofet le hizo y que reconstruían la historia de Carmen. Colocaban todas las piezas de esta gran historia de amor que recorre la Segunda República, la Cataluña de Companys, la Guerra Civil, las metas del exilio del 39 y también la II Guerra Mundial".