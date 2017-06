El poder magnífico de la literatura

Sonsoles Ónega ha escrito una excelente novela, con aires de gran novela clásica, por su extensión, por la cantidad de cosas que ocurren en ella y de facetas que presenta, un novelón para meterse dentro de la historia y vivir en ella. No es su menor punto de interés el rescatar del olvido a un personaje como Federico Escofet, uno de aquellos militares que se mantuvieron fieles a la República. Y rescatar, sobre todo, su desconocida relación con Carmen Trilla, relación que no aparece en su biografía oficial. La novela es, como queda dicho, una gran historia de amor, de un amor que no tuvo tiempo de crecer, frustrado al poco de nacer. Y aunque la autora no entra a fondo en el erotismo, tampoco lo desdeña, presentando la relación de los personajes en unas medidas, convincentes y delicadas escenas amorosas. No le falta un ingrediente de intriga a través de un personaje misterioso, una mujer que acecha a Federico Escofet como una sombra maligna que aparece en ciertos momentos.