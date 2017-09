‘Ella es tu padre’ (16,6% y 2.404.000), líder de su franja a dos puntos de ventaja de Antena 3 (14,6% y 2.115.000)

Cuatro se sitúa por encima de La Sexta en total día (7,1% vs. 6,4%) repitiendo su mejor lunes del año. Se impuso también en prime time (8,5% vs. 7,3%), day time (6,4% vs. 6%), la mañana (6,3 % vs. 5,8%) y el late night (8,1% vs. 4,2%). Entre los espectadores del target comercial superó a La Sexta en total día (8,5% vs. 6,5%), day time (7,6% vs. 6,1%) y prime time (10,4% vs. 7,4%).