Toño Sanchís: "Belén Esteban se está hundiendo por su mala cabeza"
Asegura que la justicia le dará la razón a él
21.12.16 | 11:57h. telecinco.es |
"No me he sentado antes en un plató porque ella era el personaje mediático más potente que había, aunque se esté hundiendo por su mala cabeza y sé que algún día se va a arrepentir de todo esto. La justicia hablará y me dará la razón a mí, estoy convencido. Belén Esteban tiene un problema administrativo desde que la conozco, no conmigo, sino con el Ministerio de Hacienda", ha explicado Toño Sanchís.
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
01:45
LA VOZ. LOS ELEGIDOS
-
03:00
PREMIER CASINO
-
04:00
FUSIÓN SONORA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:05
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:45
EL TIEMPO
-
21:50
GRAN HERMANO 17
-
02:00
CINE: 'MARTHA MARCY MAY MARLENE' (ESTRENO)
-
03:30
PREMIER CASINO
-
04:30
MITELEMUSICA
-
04:35
FUSIÓN SONORA
-
02:00
CINE: 'MARTHA MARCY MAY MARLENE' (ESTRENO)
-
03:30
PREMIER CASINO
-
04:30
MITELEMUSICA
-
04:35
FUSIÓN SONORA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:10
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
CINE 5 ESTRELLAS: 'EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS' (ESTRENO)
-
00:45
CINE: 'EL REY ARTURO'
-
02:45
PREMIER CASINO
-
04:00
FUSIÓN SONORA
-
00:35
ELEMENTARY
-
01:15
ELEMENTARY
-
02:15
ELEMENTARY
-
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:50
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
HAZTE UN SELFI
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
21:45
FIRST DATES
-
22:45
MENTES CRIMINALES: SIN FRONTERAS
-
23:50
MENTES CRIMINALES
-
00:40
MENTES CRIMINALES
-
01:30
MENTES CRIMINALES
-
02:10
MENTES CRIMINALES
-
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
00:40
MENTES CRIMINALES
-
01:30
MENTES CRIMINALES
-
02:10
MENTES CRIMINALES
-
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:50
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
HAZTE UN SELFI
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:30
EL BLOCKBUSTER: 'LA ÚLTIMA LLAMADA'
-
00:05
CINE CUATRO: 'TRANCE'
-
02:05
BE THE BEST
-
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:15
MITELEMÚSICA
-
05:40
PURO CUATRO
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
02:10
LA QUE SE AVECINA
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:45
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:40
LOS SERRANO
-
10:05
AIDA
-
11:20
AIDA
-
12:30
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:15
LA QUE SE AVECINA
-
15:00
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:50
GYM TONY XS
-
18:30
GYM TONY XS
-
18:55
PAPA CANGURO
-
19:15
PAPA CANGURO
-
19:55
LOL ;-)
-
20:05
AIDA
-
21:25
GYM TONY
-
22:30
CINE: 'LA JUNGLA 4.0'
-
00:50
LA QUE SE AVECINA
-
02:30
LA QUE SE AVECINA
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:45
LA TIENDA EN CASA
-
00:50
LA QUE SE AVECINA
-
02:30
LA QUE SE AVECINA
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:45
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV
-
08:50
LOS SERRANO
-
10:15
AIDA
-
11:25
AIDA
-
12:45
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:00
LA QUE SE AVECINA
-
14:55
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:35
GYM TONY XS
-
18:00
GYM TONY XS
-
18:30
GYM TONY XS
-
19:00
PAPA CANGURO
-
19:20
PAPA CANGURO
-
19:55
LOL ;-)
-
20:05
AIDA
-
21:25
GYM TONY
-
22:35
LA QUE SE AVECINA
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
02:20
LA QUE SE AVECINA
-
03:35
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
05:35
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
MR BEAN
-
02:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:20
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:15
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
MASHA Y EL OSO
-
07:20
MASHA Y EL OSO
-
07:25
MASHA Y EL OSO
-
07:30
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
07:55
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
08:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
DORAEMON
-
09:15
DORAEMON
-
09:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:00
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:25
TEEN TITANS GO!
-
10:35
TEEN TITANS GO!
-
10:50
LAS SUPERNENAS
-
11:00
LAS SUPERNENAS
-
11:15
CLARENCE
-
11:25
CLARENCE
-
11:40
CLARENCE
-
11:50
CLARENCE
-
12:00
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:25
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:35
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:50
HORA DE AVENTURAS
-
13:00
HORA DE AVENTURAS
-
13:15
HORA DE AVENTURAS
-
13:25
HORA DE AVENTURAS
-
13:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
14:05
DORAEMON
-
14:30
YO-KAI WATCH
-
14:50
WOOALA! (CORTOS)
-
14:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:45
SOMOS OSOS
-
15:55
SOMOS OSOS
-
16:10
CLARENCE
-
16:20
CLARENCE
-
16:35
CLARENCE
-
16:45
CLARENCE
-
17:00
DORAEMON
-
17:20
DORAEMON
-
17:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:35
SOMOS OSOS
-
18:45
SOMOS OSOS
-
19:00
CLARENCE
-
19:10
CLARENCE
-
19:25
CLARENCE
-
19:50
DORAEMON
-
20:15
TEEN TITANS GO!
-
20:25
TEEN TITANS GO!
-
20:35
WOOALA! (CORTOS)
-
20:40
YO-KAI WATCH
-
21:05
YO-KAI WATCH
-
21:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:45
HORA DE AVENTURAS
-
23:10
TITO YAYO
-
23:20
TITO YAYO
-
23:35
STEVEN UNIVERSE
-
23:45
STEVEN UNIVERSE
-
23:55
STAR WARS REBELS
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
MR BEAN
-
02:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:20
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:15
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
MR BEAN
-
02:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:20
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:15
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:30
LAZYTOWN
-
07:55
LAZYTOWN
-
08:20
DORAEMON
-
08:50
DORAEMON
-
09:15
DORAEMON
-
09:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:00
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:25
TEEN TITANS GO!
-
10:35
TEEN TITANS GO!
-
10:50
LAS SUPERNENAS
-
11:00
LAS SUPERNENAS
-
11:15
CLARENCE
-
11:25
CLARENCE
-
11:40
CLARENCE
-
11:50
CLARENCE
-
12:00
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:25
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:35
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:50
HORA DE AVENTURAS
-
13:00
HORA DE AVENTURAS
-
13:15
HORA DE AVENTURAS
-
13:25
HORA DE AVENTURAS
-
13:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
14:05
DORAEMON
-
14:30
YO-KAI WATCH
-
14:50
WOOALA! (CORTOS)
-
14:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:45
SOMOS OSOS
-
15:55
SOMOS OSOS
-
16:10
CLARENCE
-
16:20
CLARENCE
-
16:35
CLARENCE
-
17:00
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:20
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:35
LAS SUPERNENAS
-
18:45
LAS SUPERNENAS
-
19:00
SOMOS OSOS
-
19:10
SOMOS OSOS
-
19:25
TEEN TITANS GO!
-
19:35
TEEN TITANS GO!
-
19:50
TEEN TITANS GO!
-
20:00
TEEN TITANS GO!
-
20:15
YO-KAI WATCH
-
20:35
WOOALA! (CORTOS)
-
20:40
YO-KAI WATCH
-
21:05
HORA DE AVENTURAS: MISIÓN ¡ZUZUMBA!
-
21:40
CINE: 'LAS VACACIONES DE MR BEAN'
-
23:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:50
HORA DE AVENTURAS
-
00:15
STEVEN UNIVERSE
-
00:25
STEVEN UNIVERSE
-
00:35
STEVEN UNIVERSE
-
00:45
STEVEN UNIVERSE
-
01:00
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:20
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:05
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:25
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:10
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:05
HAWAI 5.0
-
01:00
HAWAI 5.0
-
01:45
HAWAI 5.0
-
02:35
HAWAI 5.0
-
03:15
CUENTA ATRAS
-
04:10
CUENTA ATRAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
06:55
M.I.R
-
07:35
M.I.R
-
09:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
09:55
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
10:55
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
11:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
12:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
13:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
14:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
15:45
WALKER
-
16:50
WALKER
-
17:45
WALKER
-
18:45
WALKER
-
19:40
WALKER
-
20:25
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:00
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:50
SIN RASTRO
-
-
00:45
SIN RASTRO
-
01:25
SIN RASTRO
-
-
-
02:20
SIN RASTRO
-
03:00
SIN RASTRO
-
-
03:40
CUENTA ATRAS
-
-
-
-
-
04:30
CUENTA ATRAS
-
-
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
-
-
-
00:45
SIN RASTRO
-
01:25
SIN RASTRO
-
-
-
02:20
SIN RASTRO
-
03:00
SIN RASTRO
-
-
03:40
CUENTA ATRAS
-
-
-
-
-
04:30
CUENTA ATRAS
-
-
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
-
-
06:00
CONVÉNZEME
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
06:30
CONVÉNZEME
-
06:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
M.I.R
-
07:40
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:40
M.I.R
-
08:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:10
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
-
10:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:10
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
11:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:00
RÍO SALVAJE
-
12:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
12:45
RÍO SALVAJE
-
13:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
13:25
RÍO SALVAJE
-
13:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
14:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD
-
14:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
15:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD 2
-
15:45
WALKER
-
16:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
16:55
WALKER
-
17:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
-
17:50
WALKER
-
-
18:45
WALKER
-
-
19:40
WALKER
-
-
20:15
C.S.I. NEW YORK
-
21:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:15
C.S.I. NEW YORK
-
21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:10
C.S.I. NEW YORK
-
22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:55
C.S.I. NEW YORK
-
23:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
23:50
C.S.I. NEW YORK
-
00:45
C.S.I. NEW YORK
-
01:35
C.S.I. NEW YORK
-
02:20
C.S.I. NEW YORK
-
03:00
C.S.I. NEW YORK
-
03:40
CUENTA ATRAS
-
04:35
CUENTA ATRAS
-
05:25
LA TIENDA EN CASA
-
-
00:50
MOTIVE
-
01:40
MOTIVE
-
02:25
MOTIVE
-
03:05
MOTIVE
-
03:45
MOTIVE
-
04:10
MOTIVE
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:05
CAMBIA DE LOOK
-
07:45
CAMBIA DE LOOK
-
08:40
QUIERO SER
-
09:15
MUJERES DESESPERADAS
-
10:10
MUJERES DESESPERADAS
-
11:00
CASTLE
-
11:50
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:40
MAJOR CRIMES
-
14:20
MAJOR CRIMES
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
17:00
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
17:55
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
18:50
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
19:45
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
20:30
QUIERO SER
-
21:15
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
21:45
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
22:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'FROZEN: EL REINO DEL HIELO'
-
00:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'PRINCESA POR SORPRESA'
-
01:55
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'EL PRINCIPE Y YO II: LA BODA REAL'
-
03:40
SCANDAL
-
04:20
SCANDAL
-
05:00
MIRAMIMUSICA
-
05:15
LA TIENDA EN CASA
-
00:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'PRINCESA POR SORPRESA'
-
01:55
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'EL PRINCIPE Y YO II: LA BODA REAL'
-
03:40
SCANDAL
-
04:20
SCANDAL
-
05:00
MIRAMIMUSICA
-
05:15
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:05
CAMBIA DE LOOK
-
07:45
CAMBIA DE LOOK
-
08:35
QUIERO SER
-
09:10
MUJERES DESESPERADAS
-
09:55
MUJERES DESESPERADAS
-
10:50
CASTLE
-
11:45
CASTLE
-
12:40
CASTLE
-
13:30
MAJOR CRIMES
-
14:15
MAJOR CRIMES
-
15:05
MAJOR CRIMES
-
16:00
MAJOR CRIMES
-
16:50
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
17:50
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
18:45
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
19:45
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
-
20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
20:30
QUIERO SER
-
21:10
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
21:40
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
22:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN ENCARGO MUY ESPECIAL'
-
23:30
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'AMOR VERDADERO'
-
01:10
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN BESO DE NAVIDAD'
-
02:50
THE CLOSER
-
03:35
THE CLOSER
-
04:20
THE CLOSER
-
04:50
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:30
INKMASTER
-
01:10
INKMASTER
-
02:00
INKMASTER
-
02:40
INKMASTER
-
03:15
BE THE BEST
-
-
-
04:05
CONVÉNZEME
-
04:30
RÍO SALVAJE
-
05:00
RÍO SALVAJE
-
05:30
RÍO SALVAJE
-
06:00
BE THE BEST
-
06:55
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:30
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:25
CALLEJEROS VIAJEROS
-
-
10:05
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:05
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:05
BE THE BEST
-
13:10
BE THE BEST
-
14:10
MI OBSESIÓN POR COLECCIONAR
-
15:10
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
15:40
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:05
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
17:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
-
-
-
-
21:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:55
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
23:45
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
00:40
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
01:35
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
02:20
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
03:00
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
-
-
-
-
05:25
CALLEJEROS
-
00:40
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
01:35
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
02:20
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
03:00
RESTAURANTE IMPOSIBLE
-
-
-
-
-
05:25
CALLEJEROS
-
06:00
CONVÉNZEME
-
06:30
CONVÉNZEME
-
06:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:40
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
-
10:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:00
RÍO SALVAJE
-
12:45
RÍO SALVAJE
-
13:25
RÍO SALVAJE
-
14:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD
-
15:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD 2
-
16:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
17:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
-
-
-
-
21:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
23:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión