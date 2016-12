Dulce, en exclusiva: "Le pese a quien le pese, Isa siempre va a ser mi niña"

Aunque los rumores apuntan a que Dulce no entraría en la nueva vida de Isa Pantoja, la niñera no ha asegurado que esta noticia es totalmente falsa: "Yo no he trabajado para nadie, yo he estado siempre ayudando a mi niña y ya está. Esté donde esté, toda la vida estaré vinculada a mi niña porque, como he dejado claro en muchas ocasiones, va a ser mi niña siempre, pese a quien le pese", nos ha asegurado en exclusiva.