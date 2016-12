Fran Álvarez: "Esto es una cosa entre Toño y Belén, a mí que me dejen tranquilo"

Tras la entrevista de Toño Sanchís en 'AR', Fran Álvarez ha roto su silencio: "Esto es una cosa que queda entre ellos dos, que a mí, ni me va ni me viene, no sé por qué me tienen que meter a mí ahora en el charco. Yo ya he rehecho mi vida, Belén la suya, Toño sigue la suya. Cada uno con su vida". Además, Fran aprovechó la ocasión para aclarar cómo fue la relación con el representante de su expareja: "Toño nunca ha sido mi representante, eso lo primero, yo solo he tenido una representante, que ha sido Pilar Yuste. Y que ha tenido que bajar muchas veces por la noche a Madrid a buscarme, ya dijo él el otro día que era mentira. Yo digo que a mí no han venido todas las noches a buscarme, ya lo ha dicho ella, y ya está. Que no sé por qué tiene que sacar eso ahora. El problema no lo tengo yo, lo tienen ellos dos. A mí me dejen tranquilo y ya está", ha sentenciado ante las cámaras de televisión.