Pablo Iglesias: "Al 2017 le pido que en España se logren los cambios necesarios"
Los diputados nos transmiten sus mejores deseos para el próximo año
23.12.16 | 10:07h. telecinco.es |
Marta Nebot se ha trasladado hasta el Congreso para pedirle a los diputados nos transmitan sus mejores deseos para el próximo año. Pablo Iglesias tiene el suyo claro: "Le pido que en España se logren los cambios necesarios".
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:25
RIS CIENTIFICA
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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08:05
REX, UNIDAD ESPECIAL
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08:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:50
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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10:50
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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11:45
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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12:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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13:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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14:20
NCIS: LOS ÁNGELES
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15:15
C.S.I. MIAMI
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16:10
C.S.I. MIAMI
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17:00
C.S.I. MIAMI
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17:50
C.S.I. MIAMI
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18:30
C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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20:15
C.S.I. NEW YORK
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21:10
C.S.I. NEW YORK
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21:55
C.S.I. NEW YORK
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22:45
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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23:45
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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00:30
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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01:15
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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02:00
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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02:45
CUENTA ATRAS
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03:35
CUENTA ATRAS
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04:30
CUENTA ATRAS
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05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'PRINCESA POR SORPRESA'
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01:55
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'EL PRINCIPE Y YO II: LA BODA REAL'
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03:40
SCANDAL
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04:20
SCANDAL
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05:00
MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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07:05
CAMBIA DE LOOK
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CAMBIA DE LOOK
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08:35
QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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09:55
MUJERES DESESPERADAS
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10:50
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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13:30
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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16:00
MAJOR CRIMES
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16:50
TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
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20:30
QUIERO SER
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21:10
CAZAMARIPOSAS LIVE!
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CAZAMARIPOSAS LIVE!
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22:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN ENCARGO MUY ESPECIAL'
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23:30
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'AMOR VERDADERO'
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01:10
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN BESO DE NAVIDAD'
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02:50
THE CLOSER
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03:35
THE CLOSER
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04:20
THE CLOSER
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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01:10
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN BESO DE NAVIDAD'
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02:50
THE CLOSER
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03:35
THE CLOSER
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THE CLOSER
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:30
CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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08:00
CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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08:30
CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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08:55
D. LUJO
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09:30
VENDER PARA COMPRAR
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10:30
VENDER PARA COMPRAR
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11:25
VENDER PARA COMPRAR
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12:25
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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13:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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14:15
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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15:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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16:05
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:05
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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18:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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19:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: '12 DIAS PARA NAVIDAD'
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20:30
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'REGRESO A LA NAVIDAD'
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22:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN SANTA CLAUS ESPECIAL'
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23:40
CASTLE
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CASTLE
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01:10
CASTLE
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02:05
CASTLE
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02:45
CASTLE
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CASTLE
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04:05
CASTLE
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04:45
CASTLE
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05:25
CASTLE
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00:40
RESTAURANTE IMPOSIBLE
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01:35
RESTAURANTE IMPOSIBLE
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02:20
RESTAURANTE IMPOSIBLE
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03:00
RESTAURANTE IMPOSIBLE
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CALLEJEROS
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06:00
CONVÉNZEME
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06:30
CONVÉNZEME
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06:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:00
RÍO SALVAJE
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12:45
RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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14:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD
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MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD 2
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16:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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16:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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17:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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17:30
VETERINARIO AL RESCATE
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18:25
VETERINARIO AL RESCATE
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19:15
VETERINARIO AL RESCATE
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20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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07:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:45
TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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12:00
TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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14:40
CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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18:35
FUERA DE COBERTURA
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19:55
FUERA DE COBERTURA
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FUERA DE COBERTURA
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22:20
FUERA DE COBERTURA
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23:30
SIN FILTROS: "EL RESCATE DE LA DIGNIDAD" (ESTRENO)
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00:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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