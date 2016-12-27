Abogado 'el Prenda': "No se produce ningún acto tal y como lo describe la denunciante"
¿Qué pasó cuando 'la manada' no grababa?
27.12.16 | 11:31h. telecinco.es |
El abogado de 'el Prenda' y de otros de los miembros de 'la manada' está seguro de que la declaración de la persona con la que habló la víctima de 'la manda' minutos antes de la presunta agresión va a servir para esclarecer toda la verdad sobre lo sucedido en los sanfermines. "Desconocemos el contenido de la conversación, pero de lo que se trata es de contextualizar todos los elementos desde el momento en el que se conocen hasta el momento en el que se marchan. Lo único que tenemos claro es que no se produce ningún acto tal y como se describe por parte de la denunciante. Hay detalles que no puedo exponer, pero esa llamada puede darnos luz sobre muchos aspectos de la declaración de la denunciante", ha asegurado.
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C.S.I. LAS VEGAS
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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SCANDAL
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CAMBIA DE LOOK
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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CAZAMARIPOSAS LIVE!
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS'
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'LA BELLA Y LA BESTIA'
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LA TIENDA EN CASA
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HORAS DESESPERADAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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RÍO SALVAJE
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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VETERINARIO AL RESCATE
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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CONVÉNZEME
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PREMIER CASINO
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