El empleo ilegal de las empresas piramidales a través de internet

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Pretenden ganar dinero captando personas

28.12.16 | 10:55h. telecinco.es |

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El artículo 23 prohíbe la venta en pirámide, es decir, "cuando el consumidor reciba una compensación derivada de la entrada de otros consumidores o usuarios y no de la venta suministro de bienes o servicios". Ganar dinero captando personas y no vendiendo productos está prohibido en España, pero sin embargo, estos anuncios no paran de aparecer en internet.

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