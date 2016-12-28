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Isabel Preylser, Nicole Kimpel y Paloma Cuevas: Duelo de elegancia

Los invitados protagonizaron un divertido mannequin challenge

Se conmemoraban los 20 años de colaboración entre Porcelanosa y Carlos de Inglaterra 

Todos quieren estar, pero muy pocos son los elegidos para entrar en palacio 

28.12.16 | 09:42h. telecinco.es |

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Isabel Preylser y Mario Vargas Llosa, Antonio Banderas y Nicole Kimpel, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, han sido los grandes protagonistas de la veladaconlaque se han celebrado los 20 años de colaboración entre Porcelanosa y Carlos de Inglaterra.

Se conmemoraban los 20 años de colaboración entre Porcelanosa y Carlos de Inglaterra con una de las famosas cenas en las que el príncipe de Gales agradece su colaboración a la firma. Para celebrar por todo lo alto estas dos décadas de proyectos comunes y amistad, la exclusiva reunión en el palacio escocés de Dumfries House conttó con la presencia de una imponente delegación española, que protagonizó un posado único. Isabel Preylser y Mario Vargas Llosa, Antonio Banderas y Nicole Kimpel, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, fueron los grandes protagonistas de esta velada tan especial en la que toos cayeron rendidos al reto viral de la temporada e hicieron un mannequin challenge.

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