Rossi: "Mª Teresa Campos cenó en Nochebuena con Edmundo y sus hijos"

Mª Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen, no han pasado juntas la noche del 24 de diciembre. Según el periodista Antonio Rossi, la Campos pasó la Nochebuena con Edmundo y sus hijos, que habían viajado desde Londres para estar junto a su padre. "Terelu tenía la cena organizada en su casa y los cinco no entraban allí. No es la primera vez que no pasan juntos este día y es algo normal. El día grande va a ser Reyes", ha asegurado Rossi.