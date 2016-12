Toño Sanchís: "Entro en 'GH VIP' para que la gente me juzgue y me conozca de verdad"

Tras confirmarse que Toño Sanchís entrará este año en la casa de 'Gran Hermano VIP', el representante ha entrado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos los motivos que le han llevado a participar en este reality. "Esto se ha cerrado en pocas semanas. Entro porque me apetece mucho y porque soy un gran fan del formato. He tenido la suerte de trabajar zon Zappelin como representante y sé que es una poroductora estupenda con la que nunca hay problemas. Después del dibujo que se ha hecho de Toño Sanchís, quiero que la gente me juzgue y me conozca de verdad. No he hecho vetos y no sé quién va a entrar porque ni me lo han dicho ni lo he preguntado", ha asegurado el representante que este jueves visitará el plató de 'AR'.