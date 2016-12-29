Maestre: "Los días con restricción de tráfico el transporte público debería ser gratuito"
La Comunidad de Madrid tiene la última palabra
29.12.16 | 09:51h. telecinco.es |
Rita Maestre se ha mostrado a favor de que el transporte público sea gratuido los días con restricción de tráfico, pero asegura que la última palabra la tiene la Comunidad de Madrid: "El transporte público en la ciudad de Madrid se hace entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que es quien finalmente aplica las tarifas. Nosotros le hemos pedido a la Comunidad de Madrid que los días en los que se aplica el protocolo anticontaminación el transporte público sea gratuito. Estamos de acuerdo con la medida y vamos a hacer lo posible para que así sea", ha asegurado en 'El Programa de Ana Rosa'.
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