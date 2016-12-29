Enfado entre los primeros multados: "¡Menuda alcaldesa tenemos en Madrid!"
Alerta por contaminación en Madrid: Prohibido circular coches pares
29.12.16 | 09:23h. telecinco.es |
La alerta por contaminación en Madrid ha hecho que el Ayuntamiento de la capital tome medidas excepcionales. A partir de este jueves sólo podrán circular por el interior de la M-30, lo que es conocido como la almendra central, los vehículos con matrículas acabadas en impar y al siguiente las que lo hagan en par. Aunque muchos ciudadanos se muestran a favor de esta medida, otros no están tan contentos. 'AR' ha podido hablar con una vecina de la Sierra de Madrid que ha sido multada por la policía. Enfadada con la alcaldesa, ha criticado su decisión: "Sólo quieren sacarnos dinero. Y esa es la que mira por nosotros, esto es lo que nos hemos llevado por votarles".
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