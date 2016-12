Toño, a Marisa Martín: "Mientes y además no contrastas la información"

Tras las acusaciones de Marisa Martín Blázquez asegurando que la mujer de Toño Sanchís tiene la intención de marcharse de casa, el exrepresentante de Belén Esteban le ha reprochado su "Poca profesionalidad": "Hay que tener muy poca vergüenza para decir que una amiga de mi mujer te ha dicho que mi mujer se va a marchar de casa. Marisa, mientes, no contrastas la información y dices tonterías". La colaboradora de 'AR' se ha defendido, asegurando que "toda la información que he dicho está contrastada y sigo defendiendo ese contenido y otro que no he querido contar por respeto a tu mujer".