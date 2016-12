Toño Sanchís: "Le pido a la gente un voto de confianza para que me conozcan de verdad"

Toño Sanchís ha dejado claro qué motivos le han llavado a participar en 'Gran Hermano VIP': "Tuve varias reuniones con representados míos y yo no quise escuchar ninguna propuesta para mí. Cuando me dijeron que no iba a haber ningún representado mío en 'GH VIP'm fue cuando me senté a negociar. Todos trabajamos por dinero y la parte económica también es interesante. Pero sobre mí se ha volcado el camión de la basura y el dibujo que han hecho de mí no corresponde con mi persona, por eso quiero ir y demostrar cómo soy. Le pido a la gente un voto de confianza, que me conozcan tal y cómo soy...".